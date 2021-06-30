Рада зміцнила корпоративне управління в банках України

"За" проголосували 279 парламентаріїв.

Загалом нардепи подали до другого читання закону майже півтори тисячі поправок.

Документ посилює відповідальність ради і правління банку за прийняті рішення. Встановлюються додаткові вимоги до членів ради і правління банку, зокрема з приводу колективної придатності кожного з органів управління (ради і правління).

Підвищуються вимоги до організації системи внутрішнього контролю, зокрема управління ризиками.

Передбачена нова структура капіталу банку (включно з буферами капіталу) і встановлюються вимоги до достатності ліквідності.

Закон також розширює повноваження НБУ в області нагляду через здійснення ризик-орієнтованого нагляду, забезпечення оперативного реагування на погіршення стану платоспроможності та ліквідності банку.

Згідно з документом, кількість заступників глави Національного банку зросте до шести осіб. Таке рішення пов'язане з розширенням повноважень нацрегулятора з курирування небанківського фінансового сектора.

При цьому від норми про ліквідацію посади першого заступника глави НБУ відмовилися.

У ході розгляду закону в сесійній залі парламентарії також не стали забороняти службовцям НБУ отримувати кредити в банках і інших фінансових установах.

Прописано, що член ради Нацбанку, термін повноважень якого закінчився, обіймає посаду до вступу на посаду новопризначеного члена ради.

Раніше глава НБУ Кирило Шевченко пояснював, що цей законопроект є структурним маяком для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.