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В українських банках хочуть зміцнити корпоративне управління

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Україна, Вівторок 22 червня 2021 15:52
В українських банках хочуть зміцнити корпоративне управління Фото: Раді рекомендують зміцнити корпоративне управління в банках (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть зміцнити корпоративне управління у банках. Фінансовий комітет рекомендує Верховній раді ухвалити у другому читанні відповідний законопроект №4367.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Загалом нардепи подали до проекту майже півтори тисячі поправок.

За підсумками обговорення комітет підтримав поправку щодо збільшення кількості заступників глави Національного банку до шести осіб. Таке рішення пов'язане із розширенням повноважень банку щодо курування небанківського фінансового сектору.

При цьому від норми про ліквідацію посади першого заступника глави НБУ відмовилися.

Комітет пропонує врахувати поправку, згідно з якою член ради Нацбанку, строк повноважень якого закінчився, перебуває на посаді до вступу на посаду новопризначеного члена ради.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, відповідний законопроект нардепи прийняли у першому читанні наприкінці травня.

Як писало РБК-Україна, в Україні можуть вдосконалити процедуру ліквідації банків. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Раді прийняти в другому читанні відповідний законопроект №4546.

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