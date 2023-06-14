Совет Украина-НАТО. Что это такое и как он может работать

В Североатлантическом альянсе заговорили о создании Совета Украина-НАТО Такой формат должен заменить Комиссию Украина-НАТО и дать Киеву более широкий спектр возможностей.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Совет вместо Комиссии. В НАТО заговорили о новом формате для Украины, но есть вопросы ".

Новый формат сотрудничества повысит статус отношений Украины и Альянса и позволит инициировать встречи в любое время, а также откроет двери для новых сфер сотрудничества.

"В Комиссии мы могли исключительно докладывать о состоянии дел с реформами или о результатах сотрудничества. В Совете мы будем иметь право голоса и право инициативы. Фактически это более углубленная интеграция в альянс, но точно не заменитель нашего членства. Это просто шаг на пути к нему", - отметил глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Совет должен быть более институциональным, чем Комиссия, и иметь конкретные органы, отделы и подразделения, которые будут взаимодействовать по разным направлениям собственно со штаб-квартирой НАТО. И Украина в этом Совете будет представлена на разных уровнях.

Реакция на новый формат отношений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что создание Совета Украина - НАТО существенно укрепило бы партнерство между Альянсом и Украиной, ведь это структура, позволяющая принимать совместные решения.

Однако в Украине не так положительно отреагировали на данное предложение. Сегодня Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что основание Совета Украина - НАТО должно сопровождаться четким шагом, который приблизит государство к членству.

"Основать в Вильнюсе Совет Украина - НАТО без решительного шага к членству - все равно что предоставить танк без пушки", - сказал он.

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