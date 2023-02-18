Как получить первый паспорт гражданина Украины в Польше: объяснение
В настоящее время украинцам, которые находятся в Польше, доступна возможность оформить первый паспорт гражданина в форме ID-карты по достижению 14-летнего возраста.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.
Для того чтобы получить документ, в первую очередь необходимо обратиться в одно из подразделений ГП "Документ" в:
При себе важно иметь следующие документы:
- свидетельство о рождении;
- паспорт гражданина Украины одного или обоих родителей;
- справку о регистрации места жительства (при наличии);
- РНОКПП или уведомление об отказе от его принятия (при наличии).
"Прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди", - добавляет пресс-служба.
Отмечается, что оплата за услуги производится по месту с помощью онлайн-оплаты, а срок изготовления документа составляет 20 рабочих дней.
"Внимание. Во время получения готовой ID-карты проводится процедура верификации, поэтому присутствие лица, на имя которого был оформлен документ, обязательно", - отметили в Минреинтеграции.
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