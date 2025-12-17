Рада приняла законопроект "Батькивщины" о статусе защитников-иностранцев, - Тимошенко

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №14052, который инициировала "Батькивщина" совместно с МФО по защите прав ветеранов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Закон улучшает правовой статус бойцов, которые приехали со всего мира защищать Украину бок о бок с ВСУ. "За" проголосовал 291 народный депутат.

Отныне защитники-иностранцы смогут получать достойное лечение, реабилитацию и протезирование.

"Этот законопроект защищает права тех военных, которые воюют за Украину, но являются гражданами других государств, или людьми без гражданства. Это те, кто со всего мира приехали воевать за Украину, за нашу независимость, за нашу свободу, за наше право жить в суверенном государстве", - рассказала она.

Но, как добавила Тимошенко, к сожалению, сегодня эти люди не имеют тех же прав, что и военнослужащие с гражданством Украины.

"И поэтому этим законом права легионеров приравниваются к правам военнослужащих по лечению, реабилитации, протезированию и многим другим элементам", - констатировала лидер "Батькивщины".