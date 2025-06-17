"Батькивщина" инициирует выделение земли военнослужащим, семьям погибших и пропавших без вести

Фракция "Батькивщина" 17 июня выступила с инициативой внести на рассмотрение парламента законопроект о выделении двух гектаров каждому военнослужащему, членам семьи погибших за Украину или пропавших без вести воинов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект , подготовленный командой "Батькивщины".

Так, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала депутатов из других фракций присоединиться к коллективу авторов и также его поддержать.

"Наша команда сегодня выходит с инициативой внести в Верховную Раду законопроект о выделении двух гектаров земли тем воинам, героям, семьям погибших, тех, кто пропал без вести... Этот законопроект фундаментальный, он позволит каждому воину, который захочет после завершения войны обрабатывать землю, получить ее и работать на ней и кормить свои семьи", - отметила Юлия Тимошенко.

Она уточнила, что документ есть в системе электронного документооборота и желающие депутаты могут его поддержать перед регистрацией.

По мнению лидера "Батькивщины", сегодня земля приобрела сакральное значение, ведь речь идет "не о товаре, а о праве жить на нашей земле". Следовательно, именно воины, которые защищают землю и независимость страны, должны иметь право ее получить.

"Каждый сантиметр нашей земли полит кровью украинских солдат, воинов ВСУ, наших украинцев. Но в то же время, во время войны, наша украинская земля продается кому угодно: иностранным банкам, крупным иностранным корпорациям. Скажите, пожалуйста, кто больше имеет право на нашу землю, чем наши воины, которые ее ежедневно защищают?" - спросила Юлия Тимошенко у коллег.

Она также уточнила, что речь пойдет не только о получении земли, а я и о возможности микрокредитования для ее обработки.