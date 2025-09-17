Рада приняла закон о военном омбудсмане

За это проголосовали 283 народных депутата.

Закон предусматривает создание должности военного омбудсмена, который будет осуществлять контроль за соблюдением прав военнослужащих, резервистов, участников территориальной обороны, членов движения сопротивления на оккупированных территориях и личного состава правоохранительных органов, привлеченного к боевым действиям.

Среди ключевых функций омбудсмена - выявление нарушений прав, определение причин их возникновения и разработка предложений для их устранения.

Омбудсман будет иметь право направлять выводы и рекомендации командирам, органам военного управления и другим государственным органам, рассматривать жалобы и проводить проверки относительно возможных нарушений.

Также предусмотрено право получать необходимую информацию, в том числе с ограниченным доступом, и обязанность не разглашать персональные данные заявителей без их согласия.

Военного омбудсмена назначает и увольняет президент Украины. Ежегодно до 30 марта он будет подавать публичный отчет о своей деятельности Президенту и Верховной Раде.

Фото: депутаты приняли законопроект №13266 "О Военном омбудсмене" (t.me/yzheleznyak)

Обновлено в 12.45

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль отреагировал на принятие закона о военном омбудсмене, поблагодарив народных депутатов за поддержку инициативы Президента Владимира Зеленского.

По его словам, создается новый институт для защиты прав украинских военнослужащих, что станет шагом к справедливости, усилению армии и повышению обороноспособности государства.

"Военный омбудсмен будет работать при Президенте Украины и реализует демократический гражданский контроль в секторе безопасности и обороны. В частности, будет принимать жалобы военнослужащих, будет осуществлять проверки в воинских частях и управленческих учреждениях, формировать отчеты и взаимодействовать с другими органами власти", - заявил он.

Шмыгаль подчеркнул, что Министерство обороны будет максимально способствовать работе омбудсмена, ведь у государства и ведомства общая цель - сильная и свободная Украина.