Рада одобрила выплаты для военных, воюющих на территории РФ

За документ, инициированный президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 321 народный депутат.

Этот закон предоставляет военнослужащим, которые действуют на территории России, в частности в Курской области, такие же выплаты и льготы, как и на передовой.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич отметил важность этого законопроекта.

№Должны гарантировать участникам операции в Курской области, и всех других наших действий на территории государства-агрессора, что они будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой№, - заявил он.