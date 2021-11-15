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Україна укріплює кордон з Білоруссю та координує свої дії з Польщею і Литвою, - Кулеба

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Київ, Понеділок 15 листопада 2021 12:29
Україна укріплює кордон з Білоруссю та координує свої дії з Польщею і Литвою, - Кулеба Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна проводить укріплення кордону з Білоруссю. Крім того, українська сторона координує свої дії з Польщею і Литвою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, минулої неділі керівники безпекових та оборонних структур України зустрілися у місті Луцьку, що неподалік від кордону з Білоруссю, і запросили приєднатися послів з Польщі й Литви, тому що потрібна колективна відповідь на ситуацію в Білорусі.

"Сьогодні ми були сфокусовані на штучно створеній міграційній кризі, але ми не можемо знати, що трапиться завтра. Три наші країни мають вирішувати міграційну кризу сьогодні, пам’ятаючи, що це не кінець історії - Росія зробить щось нове завтра. Три наші країни мають бути готовими до будь-яких сценаріїв", - заявив Кулеба.

Він повідомив, що Україна зараз зміцнює кордон з Білоруссю.

"Поки що ми не бачили притоку мігрантів до нашої країни, що ще раз доводить: ця міграційна криза є штучною, вона прямо скерована проти Польщі і Литви, щоб спровокувати вас, вчинити тиск та посіяти розбрат у ваших суспільствах навколо шляхів урегулювання цієї кризи", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, у МВС повідомили, що буде, якщо мігранти з Білорусі прорвуться в Україну.

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Білорусь Польша Дмитро Кулеба
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