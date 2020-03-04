Рада в середу пройшла більше 2500 правок до закону про ринок землі

Верховна рада України станом на середу, 4 березня, розглянула понад 2500 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі. Однак жодну нардепи не підтримали, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, депутати Ради розглянули 2516 правок з 4018 до другого читання законопроекту №2178-10.

Нагадаємо, станом на вівторок народні депутати розглянули понад 2300 правок.

Як писало РБК-Україна раніше, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що законопроект про ринок землі Рада зможе прийняти не раніше 16-17 квітня. За його словами, голосування не зможе відбутися раніше, якщо ВР продовжить розглядати поправки в такому темпі.

Зокрема, парламенту 6 лютого увійшов в розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні. Нардепи блокували президію ВР.

Додамо також, в парламентській фракції "Слуга народу" сподіваються на прискорення розгляду поправок до законопроекту про ринок землі, про що заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.