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Рада у вівторок пройшла понад 2300 правок до закону про ринок землі

Новини » Політика     03.03.2020 - 18:05
Рада у вівторок пройшла понад 2300 правок до закону про ринок землі
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усього в законопроекті понад чотири тисячі правок

Верховна рада України станом на вівторок, 3 березня, розглянула понад 2300 поправок до законопроекту про ринок землі. Однак жодну нардепи не підтримали, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, депутати Ради розглянули 2303 правки з 4018 до другого читання законопроекту №2178-10.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України станом на вівторок, 3 березня, розглянула вже дві тисячі поправок до другого читання законопроекту про ринок землі.

Так, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що законопроект про ринок землі Рада зможе прийняти не раніше 16-17 квітня. За його словами, голосування не зможе відбутися раніше, якщо ВР продовжить розглядати поправки в такому темпі.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 6 лютого увійшов у розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні. Нардепи блокували президію ВР.

Додамо також, у парламентській фракції "Слуга народу" сподіваються на прискорення розгляду поправок до законопроекту про ринок землі, про що заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

ВР пройшла більше половини правок до земреформи, але жодну не підтримала Рада розглянула вже дві тисячі правок до закону про ринок землі
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