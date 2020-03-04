ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада в середу пройшла більше 2500 правок до закону про ринок землі

Новини » Політика     04.03.2020 - 14:02
Рада в середу пройшла більше 2500 правок до закону про ринок землі
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усього в законопроекті понад чотири тисячі правок

Верховна рада України станом на середу, 4 березня, розглянула понад 2500 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі. Однак жодну нардепи не підтримали, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, депутати Ради розглянули 2516 правок з 4018 до другого читання законопроекту №2178-10.

Нагадаємо, станом на вівторок народні депутати розглянули понад 2300 правок.

Як писало РБК-Україна раніше, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що законопроект про ринок землі Рада зможе прийняти не раніше 16-17 квітня. За його словами, голосування не зможе відбутися раніше, якщо ВР продовжить розглядати поправки в такому темпі.

Зокрема, парламенту 6 лютого увійшов в розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні. Нардепи блокували президію ВР.

Додамо також, в парламентській фракції "Слуга народу" сподіваються на прискорення розгляду поправок до законопроекту про ринок землі, про що заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

У СН не вистачає голосів за новий склад Кабміну для голосування пакетом Рада у вівторок пройшла понад 2300 правок до закону про ринок землі
Новини України Верховна РадаРынок земли
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся