Рада зняла закон Зеленського про Нацгвардію з розгляду на цьому тижні

Верховна рада цього пленарного тижня не зможе розглянути законопроект президента Володимира Зеленського про передачу Національної гвардії до підпорядкування глави держави. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

Вказано, що документ знаходиться на розгляді у комітеті.

"Хочу попросити зняти з розгляду законопроект № 1007 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Нацгвардії". Він зараз знаходиться ще на розгляді в комітеті", - заявив Монастирський.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності відклав розгляд законопроекту про перепідпорядкування Національної гвардії Зеленському. Монастирський підкреслював, що законопроект планують доопрацювати.

Як писало РБК-Україна раніше, законопроект про перепідпорядкування Нацгвардії внесений президентом до парламенту як невідкладний. Голосування за цей документ очікувалося на минулому пленарному тижні.

При цьому парламент прийняв за основу законопроект №1011 авторства президента Володимира Зеленського про План оборони України. Ухвалення законопроекту дозволить створити умови для переходу з мирного на воєнний стан.