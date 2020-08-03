Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін вніс до Ради відповідний законопроект

В Україні можуть підвищити штрафи за продаж ліків без рецепта. Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній раді відповідний законопроект №3948.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

За допомогою прийняття закону КМУ хоче підвищити ефективність державного контролю та посилити відповідальність суб’єктів господарювання на фармацевтичному ринку України за:

відпуск неякісних лікарських засобів, що не відповідають вимогам держстандартів;

продаж ліків без рецепта лікаря (у заборонених законодавством випадках);

недотримання умов зберігання ліків;

невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.

Розміри штрафів

За продаж ліків в аптечних закладах без рецепта у заборонених законодавством випадках пропонують накладати штраф від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-8500 гривень). Зараз за це передбачається від 6 до 25 таких мінімумів (102-425 гривень).

За повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке особу вже штрафували, хочуть карати накладенням штрафу від 500 до 700 таких мінімумів (8500-11 900 гривень).

За введення в обіг або реалізацію продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо безпечності, якості, комплектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством) Кабмін планує штрафувати посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб від 300 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100-13600 гривень).

Також пропонують карати штрафами від 100 до 500 таких мінімумів (1700-8500 гривень) посадовців, громадян, підприємців, які виконують роботи, надають послуги громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил.

Крім того, за невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує держполітику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, щодо усунення порушень законодавства про ліки або за створення перешкод для їх діяльності Кабмін також просить посилити відповідальність.

За такі діяння пропонують стягувати штрафи від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 гривень).

Нагадаємо, раніше в Україні продовжили дозвіл лікувати COVID-19 ліками без реєстрації до 2021 року.

Як писало РБК-Україна, у квітні профільний комітет рекомендував Раді посилити відповідальність за спекуляцію цінами на маски і ліки.