Рада наступного тижня розгляне ветований Зеленським закон про перезапуск ВККС

"На чергових засіданнях розглянемо законопроект №3711-д про ВККС, який повернув президент зі своїми зауваженнями, щоб усунути цю колізію між правками щодо ролі міжнародних партнерів, щоб вона була визначальна", - зазначила парламентар.

Нардеп додала, що Рада також розгляне законопроект, який стосується Вищої ради правосуддя. За її словами, це теж дуже важливий для судової реформи закон.