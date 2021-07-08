Рада наступного тижня розгляне ветований Зеленським закон про перезапуск ВККС

Верховна рада наступного тижня розгляне законопроект №3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який ветував президент Володимир Зеленський. Розгляд має відбутися у ході чергового засідання.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомила замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"На чергових засіданнях розглянемо законопроект №3711-д про ВККС, який повернув президент зі своїми зауваженнями, щоб усунути цю колізію між правками щодо ролі міжнародних партнерів, щоб вона була визначальна", - зазначила парламентар.
Нардеп додала, що Рада також розгляне законопроект, який стосується Вищої ради правосуддя. За її словами, це теж дуже важливий для судової реформи закон.
Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський ветував законопроект №3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів через технічну колізію з нормами про міжнародних експертів у конкурсній комісії. Комітет Верховної ради з питань правової політики напрацює оновлену норму про них.
Як писало РБК-Україна, Євросоюз вже готовий призначити своїх експертів для відбору членів ВККС за новим законом.
Так, Рада прийняла цей документ у другому читанні у кінці червня.