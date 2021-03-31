У Раді працюють над законом, який дозволить відкликати нардепів
Перший заступник глави Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що у ВР працюють над законопроектом щодо відкликання народних депутатів. Він входить до пакету законів про народовладдя.
За словами Стефанчука, загалом до цього пакету законів входитиме 6-7 проектів.
"Це законопроекти про всеукраїнський референдум, про місцевий референдум, це законодавство, яке буде формувати філософію recalls (можливість відкликання тих чи інших посадових осіб), це законопроекти про електронні петиції і щодо електронного голосування", - сказав парламентар.
Перший віце-спікер заявив, що планується й напрацювати цілу низку законопроектів про народовладдя в інших сферах, зокрема про суд присяжних, про мирові суди, які вирішуватимуть незначні спори, про колективні позови. Усі ці законодавчі ініціативи напрацьовуються паралельно.
При цьому пріоритетними є закони про всеукраїнський і місцевий референдуми.
"А вже інші законопроекти про народовладдя будуть розроблятися на базі них і з їх урахуванням. Уже розроблений законопроект про електронні петиції, але він поки відкладений. Також є перший варіант проекту про recalls", - зазначив Стефанчук.
Він підкреслив, що наразі Конституція не передбачає для народних депутатів форму відкликання.
"Але ми напрацьовуємо і зміни до Конституції, і законопроект щодо "реколлу", а далі будемо визначатися. Бо, якщо фракція "Слуга народу" може гарантувати прийняття законів у 226 голосів, то вона не може гарантувати ухвалення змін до Конституції, бо там треба 300 голосів", - звернув увагу замглави парламенту.
Він додав, що деякі зміни до Конституції заблоковані, тому що фракція "Слуга народу" не може знайти порозуміння з іншими фракціями.
"Наші готові голосувати, зокрема, за законопроект щодо зменшення кількості народних депутатів до 300 осіб... але вони (інші фракції, - ред.) кажуть, що вже не готові підтримати цей законопроект. А нам немає де шукати 300 голосів… Тому законопроекти у нас напрацьовані будуть, проте ми запускатимемо їх лише за сприятливої політичної ситуації для їх втілення", - пояснив Стефанчук.
Нагадаємо, перший замглави Ради заявив, що парламент не буде поспішати з ухваленням закону про місцевий референдум.
Як писало РБК-Україна, Стефанчук також розраховує, що президент Володимир Зеленський найближчим часом підпише закон про всеукраїнський референдум. Зеленський уже не може його ветувати.