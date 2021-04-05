Раді пропонують забезпечити українців доступним житлом: як це працюватиме

Закон передбачає, що Державна іпотечна установа приєднається до ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло").

Вказано, що ДІУ діє на ринку іпотечного кредитування України з 2004 року.

У 2020 році на виконання завдання президента щодо реалізації програми "Доступна іпотека" створили ПрАТ "Укрфінжитло".

Ця компанія фактично виступатиме посередником між банком і громадянином, щоб українці могли брати довгострокові іпотечні кредити під фіксовану ставку - 7% річних. Компанія рефінансуватиме банки, що видають іпотечні кредити на визначених державою умовах. Ще один продукт від "Укрфінжитла" - лізинг нерухомості (оренда з правом викупу) під 5% річних, без першого внеску.

"Очікується, що в короткостроковій перспективі буде надано близько 8 тис. іпотечних кредитів для придбання житла та придбано 12 тис. квартир для передачі їх у фінансовий лізинг", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що на сьогодні на житловому обліку перебувають понад 650 тисяч сімей, на підтримку держави очікують також 1,5 млн переселенців з Криму та Донбасу.