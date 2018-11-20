Порошенко: КСУ найближчими днями розгляне зміни до Конституції по курсу в НАТО і ЄС

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко сподівається, що Рада 312 голосами також підтримає цю ініціативу

Президент України Петро Порошенко очікує, що Конституційний суд України (КСУ) найближчими днями розгляне зміни до Конституції по курсу в НАТО і ЄС. Про це він повідомив у ході зустрічі з активом Черкаської області.

За словами глави держави, після того, як КСУ підтримає його ініціативу, Верховна рада має підтримати її 312 голосами.

"Я сподіваюся що завтра, або найближчими днями, Конституційний суд розгляне питання президентської ініціативи щодо включення до Конституції мети нашої політики - членства в НАТО та членства в ЄС. І одразу піся цього, Рада дасть більше 312 голосів і змінить Конституцію", - сказав Порошенко.

Зустріч з активом Черкаської області Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 20 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Андрій Парубій заявляв, що у разі отримання висновку Конституційного суду до середи, Верховна рада зможе розглянути питання закріплення курсу України до вступу в НАТО та ЄС у Конституції у четвер, 22 листопада.

Зазначимо, 20 вересня нардепи відправили на розгляд в Конституційний суд України президентський законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України щодо незворотності курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.