КСУ розглядає зміни до Конституції у частині курсу до ЄС та НАТО

Фото: КСУ (УНІАН)

Суд може оприлюднити висновок щодо внесення змін до Конституції вже сьогодні увечері

Велика палата Констититуційного суду у середу, 21 листопада, продовжила розгляд проекту змін до Конституції в частині закріплення курсу України до НАТО та Євросоюзу. Про це РБК-Україна розповіли у пресс-службі суду.

Йдеться про розгляд відповідності статтям 157 та 158 Конституції питання про закріплення євроатлантичних прагнень України в Основному законі.

"На порядку денному ця справа знаходиться. Результати розгляду будете бачити ввечері", - повідомили у пресс-службі.

Згідно з порядком денним, Велика палата КСУ у закритому засіданні розглянула справу 20 листопада та продовжує розгляд сьогодні, об 11:00.

"Коли буде висновок, він буде оприлюднений відповідно чинного законодавства на офіційному сайті", - додали у КСУ.

Нагадаємо, 28 вересня 2018 року до Конституційного суду України надійшло конституційне звернення Верховної ради України щодо законопроекту №9037, який передбачає зміни до Конституції щодо закріплення курсу держави на вступ у Євросоюз та НАТО.

Нещодавно президент України Петро Порошенко заявив, що Україна зробила свій геополітичний вибір і двері НАТО та Європейського союзу для нашої держави є відкритими.