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КСУ розглядає зміни до Конституції у частині курсу до ЄС та НАТО

Новини » Політика    21.11.2018 - 12:59
КСУ розглядає зміни до Конституції у частині курсу до ЄС та НАТО
Фото: КСУ (УНІАН)

Суд може оприлюднити висновок щодо внесення змін до Конституції вже сьогодні увечері

Велика палата Констититуційного суду у середу, 21 листопада, продовжила розгляд проекту змін до Конституції в частині закріплення курсу України до НАТО та Євросоюзу. Про це РБК-Україна розповіли у пресс-службі суду. 

Йдеться про розгляд відповідності статтям 157 та 158 Конституції питання про закріплення євроатлантичних прагнень України в Основному законі.

"На порядку денному ця справа знаходиться. Результати розгляду будете бачити ввечері", - повідомили у пресс-службі.

Згідно з порядком денним, Велика палата КСУ у закритому засіданні розглянула справу 20 листопада та продовжує розгляд сьогодні, об 11:00. 

"Коли буде висновок, він буде оприлюднений відповідно чинного законодавства на офіційному сайті", - додали у КСУ.

Нагадаємо, 28 вересня 2018 року до Конституційного суду України надійшло конституційне звернення Верховної ради України щодо законопроекту №9037, який передбачає зміни до Конституції щодо закріплення курсу держави на вступ у Євросоюз та НАТО. 

Нещодавно президент України Петро Порошенко заявив, що Україна зробила свій геополітичний вибір і двері НАТО та Європейського союзу для нашої держави є відкритими. 

КСУ у середу може надати висновок по змінам до Конституції в частині НАТО та ЄС Порошенко: двері НАТО та ЄС відкриті для України
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