Рада сьогодні зосередиться на розгляді "мовного закону"

У парламентському порядку денному значиться лише один пункт

Верховная рада Украины на пленарном заседании 13 марта сосредоточится на рассмотрении так называемого "языкового закона". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Согласно опубликованной повестке дня, после регистрации народных депутатов и оглашения заявлений Рада продолжит рассматривать законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (второе чтение). Данный пункт является единственным в расписании на 13 марта.

Напомним, ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала Раду перенести принятие "языкового закона" на период после выборов президента Украины. Она также отметила необходимость вовлечения в разработку таких законов "различных языковых сообществ".

По состоянию на 13 марта парламент рассмотрел почти 6% правок к "языковому закону". Всего к законопроекту ко второму чтению поданы 2082 правки. В документе предлагаются административные штрафы до почти 7 тысяч гривен, которые будут касаться предпринимательской деятельности в публичной сфере. Штрафы составят от 5100 до 6800 гривен.