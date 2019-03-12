Рада розгляне петицію про легалізацію марихуани

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Петиція зібрала 25 тисяч підписів менше, ніж за півтора місяця

Петиція з вимогою легалізувати в Україні використання каннабісу в медичних і наукових цілях набрала 25 тисяч підписів на сайті Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ВРУ.

Автори петиції вимагають законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з конопель при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту і ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гентінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу та інших.

Нардепів закликають шляхом зміни законодавства створити належні умови для повноцінного застосування марихуани в медичній та науковій діяльності, в тому числі з метою розробки, клінічних досліджень, державної реєстрації дієвих лікарських засобів або протоколів лікування, які передбачають використання продуктів з вмістом канабіноїдів

Також депутатів закликають дозволити хворим купувати, зберігати і перевозити продукти з вмістом канабіноїдів з метою застосування в медичних цілях і без мети збуту.

Нагадаємо, 1 листопада 2018 року у Великобританії набув чинності закон про легальний продаж марихуани в медичних цілях.

Раніше, 20 липня 2018 року, сенатори Канади проголосували за прийняття законопроекту федерального уряду, який легалізує рекреаційну марихуану.

Зазначимо, що вже 22 жовтня голова державної програми Канади за легалізацію марихуани Білл Блер заявив, що в магазинах закінчився весь канабіс після набуття чинності закону про легалізацію.