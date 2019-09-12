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Рада сьогодні розгляне законопроект про відстрочку штрафів для "євроблях"

Новини » Політика    12.09.2019 - 09:27
Рада сьогодні розгляне законопроект про відстрочку штрафів для "євроблях"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З'явився порядок денний

У четвер, 12 вересня, Верховна рада України розгляне законопроект про відстрочення штрафних санкцій за нерозмитнені авто на іноземній реєстрації, так звані "евробляхи". Про це йдеться в порядку денному Ради.

Наголошується, що Рада розгляне законопроект під номером №1030.

Крім цього, зазначається, що сьогодні нардепи розглянуть законопроекти про внесення змін до Конституції:

  • про внесення змін до регламенту Верховної ради щодо впровадження електронного документообігу, пов'язаного з законодавчим процесом;

  • про внесення змін у деякі закони України щодо втрати права народних депутатів України на фінансове забезпечення у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної ради або засідань комітетів ВР;

  • про внесення змін в закон України "Про оборону України" щодо організації оборони держави;

  • про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду;

  • про внесення змін до закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо держсубсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві фільму в Україні;

  • про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії;

  • про внесення змін до закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування);

  • про внесення змін до Митного кодексу щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів;

  • про режим спільного транзиту і введення національної електронної транзитної системи;

  • про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг;

  • про внесення змін у деякі законодавчі акти України з управління безпекою автомобільних доріг;

  • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності;

  • про внесення змін у закон "Про правонаступництво України" про скасування дії актів СРСР та УРСР на території України;

  • про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління;

  • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного суду і за термінами повернення адміністративних справ

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній раді відкласти введення штрафів за нерозмитнені автомобілі на іноземній реєстрації, так звані "евробляхи" ще на 3 місяці. У законопроекті передбачено відкладення штрафів за нерозмитнені "евробляхи" ще на 90 днів, тобто збільшення пільгового періоду з 270 до 360 днів.

Крім того, 21 серпня в Офіс президента України заявили про те, що штрафи для власників так званих "евроблях" будуть відстрочені на три місяці. Формально вони повинні були набути чинності 21 серпня.

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