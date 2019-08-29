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Зеленський подав законопроект про викривачів корупції

Новини » Політика    29.08.2019 - 16:41
Зеленський подав законопроект про викривачів корупції
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський пропонує законодавчо закріпити виплати викривачам

Президент України Володимир Зеленський у перший день роботи Верховної ради вніс законопроект про викривачів корупції. Відповідна інформація міститься на сайті парламенту.

Повідомляється, що документ зареєстровано 29 серпня під номером 1010 та визначений як невідкладний. Тексту і супровідних документів до проекту закону на сайті поки немає.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка заявляв про підготовку законів, які передбачають матеріальну винагороду для викривачів корупції до 10% від суми відшкодованих збитків або розміру неправомірної вигоди.

"Крім того, держава буде гарантувати викривачам корупційних злочинів захист від переслідувань за розголошення інформації, відновлення порушених трудових та інших прав, конфіденційність повідомлень про корупцію, а також встановлення відповідальності у випадках переслідування викривачів", - зазначив Рябошапка.

Сьогодні Зеленський подав у Верховну раду України законопроект, яким пропонує закріпити за собою повноваження щодо призначення керівників Національного антикорупційного бюро і Держбюро розслідувань.

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Новини України Володимир Зеленськийкоррупциязаконопроект
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