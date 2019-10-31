Рада сьогодні розгляне зняття недоторканності з Дубневича

Рада сьогодні розгляне зняття недоторканності з депутата 8-го скликання Ярослава Дубневича. Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Сьогодні о 10:00 нардепи розглянуть "надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Ярослава Дубневича".

Зазначимо, вчора Регламентний комітет направив подання на депутата 8-го скликання Ярослава Дубневича на розгляд Верховної ради.

Зазначимо, що санкція статті, за якою народного депутата 8-го скликання Ярослава Дубневича можуть притягнути до кримінальної відповідальності, передбачає до 12 років позбавлення волі.

На думку процесуального керівника САП, докази які були вказані, є достатніми для повідомлення Дубневичу про підозру.

Крім того, генеральна прокуратура готова повідомити про підозру народному депутатові Ярославу Дубневичу у справі про виведення з активів "Укрзалізниці" 93 млн грн.

Також РБК-Україна повідомляло, що ГПУ готує народному депутатові Ярославу Дубневичу повідомлення про підозру в двох епізодах. Один з епізодів стосується корупційних схем у рамках закупівель для підприємства "Укрзалізниці".