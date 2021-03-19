Рада сьогодні проведе позачергове засідання: що розглянуть

"Вчора під час наради голів фракцій було досягнуто консенсусу щодо сьогоднішнього пленарного дня. Ми працюємо без перерви з 12 до 12:30. Ми працюємо фактично з 10:00 до 12:30. Після цього до першої зачитує запити Олена Костянтинівна Кондратюк. Після цього планується позачергове пленарне засідання щодо зміни календарного плану ВР", - сказав спікер парламенту.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що через локдаун у Києві Верховна рада не планує проводити чергові пленарні засідання. Керівництво фракцій парламенту домовилося про перерву у засіданнях.

Як писало РБК-Україна, раніше заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що робота парламенту заблокована через розгляд поправок до земельної реформи.

Так, вчора в ході брифінгу мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 20 березня в місті вводять локдаун. З усіма обмеженнями ви можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.