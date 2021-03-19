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Рада сьогодні проведе позачергове засідання: що розглянуть

Автор: Юлія Струк

Верховна рада в п'ятницю, 19 березня, збереться на позачергове засідання парламенту. Це станеться після 13.00.

Про це повідомив глава ВР Дмитро Разумков.

"Вчора під час наради голів фракцій було досягнуто консенсусу щодо сьогоднішнього пленарного дня. Ми працюємо без перерви з 12 до 12:30. Ми працюємо фактично з 10:00 до 12:30. Після цього до першої зачитує запити Олена Костянтинівна Кондратюк. Після цього планується позачергове пленарне засідання щодо зміни календарного плану ВР", - сказав спікер парламенту.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що через локдаун у Києві Верховна рада не планує проводити чергові пленарні засідання. Керівництво фракцій парламенту домовилося про перерву у засіданнях.

Як писало РБК-Україна, раніше заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що робота парламенту заблокована через розгляд поправок до земельної реформи.

Так, вчора в ході брифінгу мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 20 березня в місті вводять локдаун. З усіма обмеженнями ви можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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Новини України Верховна Радавнеочередное заседаниеДмитро Разумков
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