Рада сьогодні продовжить розгляд "мовного закону"

На засіданні Ради продовжать розглядати поправки до "мовного закону"

Верховная рада Украины на пленарном заседании 14 марта продолжит рассмотрение так называемого "языкового закона". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Согласно повестке дня, после регистрации народных депутатов Рада продолжит рассматривать законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (второе чтение). Данный пункт является единственным в расписании на 14 марта.

Напомним, по словам первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, по состоянию на 13 марта нардепы рассмотрели 13% правок к "языковому закону". Накануне нардепы отклонили норму, которая предлагала исключить депутатов Верховной рады из перечня лиц, от которых требуется свободное владение украинским языком.

При этом глава профильного комитета Николай Княжицкий объяснил, что Конституция не предусматривает такое требование к нардепам, что впоследствии может привести к тому, что весь "языковой закон" признают неконституционным.

Отметим, вчера Кабмин выступил за поддержку изучения украинского языка за рубежом.