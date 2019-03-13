Кабмін виступив за підтримку вивчення української мови за кордоном

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд пропонує закріпити таку підтримку в законі про освіту

Кабінет міністрів України пропонує парламенту закріпити в законі про освіту державну підтримку вивчення української мови за кордоном. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд пропонує закріпити у законі норму про те, що держава сприяє вивченню української мови та її популяризації за кордоном, у тому числі шляхом напрявлення у відповідності з міжнародними угодами педагогічних працівників для викладання в іноземних закладах освіти української мови, літератури, культури, історії, географії і тд.

Порядок направлення педагогічних працівників для викладання в іноземних закладах освіти за кордоном, а також умови оплати їх праці затверджує Кабінет міністрів.

Фото: проект закону

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що прийняття "мовного закону" забезпечить не менше 90% україномовного контенту на телеканалах.

Зазначимо, сьогодні парламент продовжив розгляд поправок до "мовного закону". До закону до другого читання подані 2082 правки. У вівторок, 12 березня, депутати розглянули 120 правок.