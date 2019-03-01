Рада сьогодні продовжить розгляд "мовного закону"

У Раді також пройде година запитань до уряду

В Верховной раде Украины сегодня, 1 марта, продолжится рассмотрение так называемого "языкового закона". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт украинского парламента.

Согласно обнародованной повестке дня, до 11:00 в парламенте пройдет час вопросов к правительству. Кроме того, после оглашения депутатских запросов нардепы продолжат рассматривать языковой закон.

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Николай Княжицкий спрогнозировал, что "языковой закон" будет проголосован до первого тура выборов президента Украины 31 марта 2019 года. Таким образом, по его мнению, рассмотрение законопроекта продлится около двух пленарных недель.

Накануне стало известно, что отдельные поправки в подготовленном ко второму чтению "языковом законе" могут противоречить статьям Конституции Украины. В частности, закон предлагает установить украинский язык государственным символом Украины, хотя в Конституция определяет, что государственные символы - это флаг и гимн.