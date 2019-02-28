Нардепи знайшли у "мовному законі" неконституційні поправки  

Фото: Олексій Гончаренко (РБК-Україна)

Гончаренко вважає, що голосування за сумнівні поправки можуть призвести до скасування закону Конституційним судом

Окремі поправки у підготовленому до другого читання законопроекті "Про функціонування української мови як державної" можуть суперечити статтям Конституції України. Про це повідомив заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" народний депутат Олексій Гончаренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він наголосив, що коли мова йде про закон, в якому 2500 правок, дуже важливо, які правки будуть підтримані, а які ні.

"Я вже побачив деякі речі, які як на мене є неправильними. Наприклад, про те, що українська мова є державним символом України. Справа в тому, що є Конституція, яка визначає, що є державні символи - це прапор та гімн", - сказав Гончарнеко.

За його словами, голосування за сумнівні з точки зору Конституції поправки можуть призвести до скасування закону Конституційним судом.

"Коли ми ставимо такі речі, які можуть бути сумнівними з точки зору Конституції, то ми прийдемо до тієї ситуації, як зі статею про незаконне збагачення. Якщо закон є неконституційним, і ми це бачимо на початку, то це треба вичищати", - додав він

Нардеп також зазначив, що не підтримає пропозиції законопроекту щодо запровадження покарань.

"Також в цьому законі йдеться про покарання за знущання або ставлення під сумнів.. Я вважаю, що це не є правильно когось карати за те, що в нього є думка використовувати якісь мови. Я не підтримаю такі норми", - додав він

"Навіть якщо ми сьогодні війдемо в законопроект про мову, мови про те, що він буде розглянутий і затверджений найближчим часом просто немає. Там 2500 правок. Це займе кілька сесійних днів. Тобто це тиждень вже", - резюмував Гоннчаренко.

Раніше повідомлялося, що після набуття чинності "мовним законом" - законопроектом "Про функціонування української мови як державної" в Україні будуть створені інституції, які регулюватимуть виконання цього закону.

РБК-Україна писало, що у разі прийняття "мовного закону" через два роки державні службовці почнуть здавати іспити.