Рада сьогодні обговорить оновлення складу ЦВК

Верховна рада сьогодні обговорить призначення на посади членів Центральної виборчої комісії. Про це йдеться в порядку денному Ради.

Крім того, депутати розглянуть у другому читанні 9 законопроектів. А також прем'єр Олексій Гончарук представить програму діяльності Кабінету міністрів.

Разом з тим, Рада в першому читанні розгляне два законопроекти.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський вніс у Раду подання на новий склад Центральної виборчої комісії.

Зеленський вніс подання про призначення на посади членів ЦВК: Оксану Боярчук, Юрія Буглака, Олену Гатаулліну, Андрія Гевка, Вікторію Глущенко, Віталія Греня, Олега Діденка, Сергія Дубовика, Андрія Євстігнєєва, Ірину Єфремову, Олександру Кармази, Павла Любченка, Юрія Мірошниченка, Володимира Перепелюка, Віталія Плукаря, Сергія Постівого, Юрія Фрицького.

Крім того, Комітет Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування передав до парламенту перелік кандидатур на посади до ЦВК.

Зазначимо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що членів нового Центрвиборчкому обиратимуть за квотним принципом. За його словами, в майбутній склад ЦВК будуть обрані 17 членів.