Е-система дозволів на викиди: Рада вдруге відправила закон на доопрацювання

За основу документ підтримали лише 213 парламентарів при 226 необхідних. Його направлення на доопрацювання схвалили 242 нардепи.

Документ дає визначення термінам "викид", "забруднення", "інтегрований дозвіл". Прописані вимоги до моніторингу викидів і інших видів діяльності.

Планувалося, що порядок ведення реєстру інтегрованих довкільних дозволів буде затверджувати Кабінет міністрів. При цьому фінансово-економічне обґрунтування створення такого реєстру хотіли підготувати при розробленні відповідного проекту акта уряду.

Передбачалося, що розмір плати за отримання інтегрованого довкільного дозволу, становить 15 мінімальних заробітних плат. Прогнозована кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься ця норма, становить близько 3500.

Кошти за видачу інтегрованого дозволу пропонувалося зараховувати до спеціального, а не до загального фонду державного бюджету України.