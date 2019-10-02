Рада зробила перший крок до ліквідації податкової міліції

Парламент підтримав за основу у першому читанні законопроект №1208-2 "Про Бюро фінансових розслідувань", яким пропонується ліквідація податкової міліції, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 270 нардепів.

Законопроектом передбачається cтворення Бюро фінансових розслідувань, як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів через міністра фінансів. БФР складається з центрального апарату та територіальних управлінь, зареєстрованих як юридичні особи публічного права.

"Законопроект розроблено з метою розділення сервісної та правоохоронної функцій податкової служби, ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро фінансових розслідувань", - вказано у пояснювальній записці.

Суть закону

Загальна кількість працівників БФР встановлюється урядом і може змінюватись рішенням Кабміну на підставі звіту керівника бюро. Передбачається можливість переходу колишніх працівників податкової міліції на службу до Бюро фінансових розслідувань на загальних підставах за результатами проведення конкурсу.

Законопроект не передбачає ліквідацію будь-яких підрозділів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ, але до Бюро фінансових розслідувань переходять повноваження щодо розслідування економічних злочинів.

БФР здійснює самостійне проведення оперативно-розшукової діяльності, фізичний захист надається органами національної поліції.

Відповідно до проекту, особливі умови та розміри оплати праці і грошового забезпечення працівників бюро визначаються Кабінетом міністрів.

"Прийняття закону призведе до більш ефективної діяльності правоохоронних органів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави та її економічної безпеки, і як наслідок, зменшення тіньового бізнесу в Україні та збільшенні надходжень податків та зборів, оптимізації структури правоохоронних органів, матеріально-технічної бази та скорочення загальної кількості працівників, що протидіють злочинності у сфері фінансів", - очікують автори проекту.

Нагадаємо, 28 вересня Кабмін відновив повноваження податкової міліції у Державній фіскальній службі (ДФС) до утворення нового органу.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні 2017 року Кабмін схвалив законопроект про ліквідацію Податкової міліції. Замість неї тоді планувалося створити Службу фінансових розслідувань.

Так, в лютому 2017 року Верховна рада 8 скликання відмовилася повернути повноваження податковій міліції.

РБК-Україна у своєму матеріалі "Відкрийте поліції: як Верховна рада позбавлялася, але не позбулася податкової міліції" пояснювало, що нардепи відмовилися підтримати правку №10 в законопроекті №0940 щодо оподаткування спадщини. Суть правки зводилася до усунення помилки, допущеної парламентом при голосуванні податкових змін у "бюджетну ніч". У результаті помилки податкова міліція була ліквідована з 1 січня 2017 року.

Так, необхідність виправлення і повернення силового податкового органу в правове русло, пояснювалася просто. Міліція повинна була продовжити свою роботу до тих пір, поки не буде створений новий аналітичний демілітаризований підрозділ, який займеться розслідуванням економічних злочинів - Фінполіція. Правку нардепи в результаті відхилили.

Варто також відзначити, в березні 2018 року Олександр Данилюк, який займав посаду глави Мінфіну, заявляв, що податкова міліція вже більше року перебуває поза законом, однак продовжує фінансуватися за рахунок державних коштів.