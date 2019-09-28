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Уряд відновив повноваження Податкової міліції

Новини » Політика    28.09.2019 - 15:03
Уряд відновив повноваження Податкової міліції
Ілюстративне фото (sfs.gov.ua)

Податкова міліція буде здійснювати свої функції до утворення нового органу

Кабінет міністрів України відновив повноваження Податкової міліції Державної фіскальної службі (ДФС) до утворення нового органу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову КМУ №846.

Зазначається, що податкова міліція в ГФС буде здійснювати свої функції тимчасово - до утворення Бюро фінансових розслідувань, яке стане новим органом з розслідування фінансових злочинів.

"Прийнятою постановою передбачено виняток державної податкової служби функцій з реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та з інших питань. Згадані функції у сфері правоохоронної діяльності буде продовжувати здійснювати Державна фіскальна служба припиняється у зв'язку з реорганізації, до завершення здійснення заходів зі створення нового органу розшуку фінансових злочинів", - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що ДФС до часу утворення Бюро фінансових розслідувань має повний доступ до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладені на Державну податкову службу та Державну митну службу.

Нагадаємо, у вересні 2017 року Кабмін схвалив законопроект про ліквідацію Податкової міліції. Замість неї тоді планувалося створити Службу фінансових розслідувань.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін оголосив кокурс на посаду керівника "Укравтодору" після того, як екс-глава відомства Славомір Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку.

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