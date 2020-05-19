Рада зняла з розгляду проект закону про подвійне громадянство

Верховна рада вирішила зняти із сьогоднішнього порядку денного президентський проект закону про подвійне громадянство. Рішення підтримали всі фракції.

Відповідне рішення оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Разумков нагадав, що на погоджувальній раді була озвучена пропозиція щодо зняття відповідного законопроекту з порядку денного на 19 травня.

"Була пропозиція, вона звучала на погоджувальній раді, після цього і на нашому засіданні із головами депутатських фракцій та груп. Це те, щоб сьогодні зняти з розгляду питання щодо подвійного громадянства", - зазначив він.

На озвучену пропозицію Разумкова депутати не відреагували. Таким чином законопроект було знято із розгляду.

Нагадаємо, законопроект про подвійне громадянство вніс президент Володимир Зеленський. Раніше спікер ВР Дмитро Разумков заявляв, що документ можуть відправити на доопрацювання. Також зазначимо, що на погоджувальній раді депутати не підтримали виключення відповідного проекту з порядку денного.

Як писало РБК-Україна, Разумков також заявляв, що введення подвійного громадянства можливе, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм для захисту національних інтересів.