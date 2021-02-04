Рада дозволила реконструкцію доріг без спецдозволів

В Україні дозволили реконструювати дороги без отримання дозволу на будівельні роботи. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №2680 у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 267 нардепів.

Закон спрощує процедуру отримання права на виконання будівельних робіт з реконструкції або капітального ремонту автодоріг, які за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з середніми (СС2) і значними (СС3) наслідками.

Також з 1 травня 2021 року передбачено створення містобудівних умов і обмежень в Єдиній державній електронній системі в сфері будівництва.

Відзначимо, парламентарії також дискутували з приводу повноважень головних архітекторів міста, району здійснювати узгодження містобудівного та архітектурного проектного рішення об'єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення.

До другого читання на профільному комітеті такі повноваження прибрали з документа через її протиріччя з положеннями чинних законів, якими регламентовано відсутність будь-яких погоджень проектної документації на будівництво об'єктів органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Однак при розгляді в сесійній залі 227 нардепів проголосували за правку, яка закріпила в законі такі повноваження головних архітекторів міст.

Нагадаємо, раніше комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР схвалити законопроект №2680 у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, в травні Рада підтримала цей закон за основу.

На початку лютого 2020 року Кабінет міністрів на засіданні скасував обов'язкове одержання дозволу від Державної архітектурно-будівельної інспекції про початок робіт з капітального будівництва автодоріг загального користування.