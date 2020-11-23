В Україні можуть дозволити реконструкцію доріг без спецдозволів

Фото: ремонт дороги (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні можуть дозволити реконструювати дороги без отримання дозволу на будівельні роботи. Комітет з питань організації державної влади рекомендує Верховній раді ухвалити відповідний законопроект №2680 у другому читанні.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Цей проект пропонує спростити процедуру отримання права на виконання будівельних робіт з реконструкції або капітального ремонту автомобільних доріг, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та уточнити джерела фінансування робіт з розроблення будівельних норм, норм і правил тощо.

Під час обговорення законопроекту у комітеті відбулась дискусія стосовно положень закону "Про архітектурну діяльність" щодо повноважень головних архітекторів міста, району здійснювати погодження містобудівного та архітектурного проектного рішення об'єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення.

Парламентарі наполягають на виключенні даної норми через її протиріччя із положеннями чинних законів, якими регламентовано відсутність будь-яких погоджень проектної документації на будівництво об'єктів органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

"Комітет вирішив рекомендувати Верховній раді України розглянути підготовлену до другого читання порівняльну таблицю до проекту закону №2680 та прийняти законопроект у другому читанні та в цілому", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у травні Рада підтримала за основу у першому читанні відповідний законопроект, за нього проголосували 227 нардепів.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого Кабінет міністрів на засіданні скасував обов'язкове одержання дозволу від Державної архітектурно-будівельної інспекції про початок робіт з капітального будівництва автодоріг загального користування.