Рада дозволила персональну обробку даних хворих СOVID-19 без їх згоди

Верховна рада України схвалила за основу та в цілому законопроект №3320 "Про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", передає кореспондент РБК-Україна.

Законом, зокрема, дається визначення поняттям самоізоляція, обсерватор, обсервація. За нього проголосували 332 нардепа.

Тимчасові заклади охорони здоров'я

У документі прописано, що у разі встановлення карантину на час його дії та відповідно до потреби органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування утворюють на території карантину тимчасові заклади охорони здоров’я (спеціалізовані шпиталі), обсерватори.

Ці заклади утворюються з метою додаткового забезпечення надання медичної допомоги населенню з можливістю використання приміщень і майна інших закладів і установ. При цьому вони утворюються без необхідності виконання відповідними закладами охорони здоров’я додаткових вимог, пов’язаних із ліцензійними умовами діяльності, та з можливістю використання приміщень і майна інших закладів і установ для розгортання таких шпиталів.

"Обов'язковій госпіталізації у спеціалізовані лікарні підлягають хворі на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби, а також особи з симптомами таких хвороб. Порядок облаштування та функціонування обсерваторів, тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів) встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я", - вказано у тексті закону.

Так, передбачено, що заклади охорони здоров’я можуть залучати додатково, на умовах контракту медичних працівників, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.

У разі наявності у медичного працівника на момент укладення контракту основного місця роботи, незалежно від підпорядкування та форми власності роботодавця, за ним на строк дії контракту зберігаються його основне місце роботи і посада, а оплата праці за основним місцем роботи здійснюється за фактично виконану роботу.

Порядок укладення контракту, його типова форма та розмір оплати праці за контрактом визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування держполітики у сфері охорони здоров'я.

Підкреслюється, що обсервації та самоізоляції підлягають особи, які підпадають під критерії, визначені в рішенні про встановлення карантину.

Особи, які виявили бажання залишити територію карантину до його скасування, повинні отримати довідку про можливість виїзду із зони карантину протягом інкубаційного періоду хвороби, яка видається за результатами медичного обстеження в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування держполітики у сфері охорони здоров'я.

На період перебування в самоізоляції, обсервації, в тимчасових закладах охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталях) особі видається листок непрацездатності, який оплачується в розмірах і в порядку, встановлених законодавством для осіб, визнаних тимчасово непрацездатними внаслідок захворювання.

Обробка персональних даних

Підкреслимо, на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його скасування дозволяється обробка персональних даних без згоди особи, зокрема даних, що стосуються стану здоров’я, місця госпіталізації або самоізоляції, прізвища, ім’я, по батькові, дати народження, місця проживання, роботи (навчання), з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), в порядку визначеному в рішенні про встановлення карантину, за умови використання таких даних виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів.

Протягом 30 днів після закінчення періоду встановлення карантину, такі дані підлягають знеособленню, а у разі неможливості знищенню.

"У рішенні про встановлення карантину можуть визначатись особливий порядок обліку, реєстрації та обміну інформацією про випадки захворювання на період карантину. Особи, винні в неправомірному розголошенні такої інформації, притягаються до відповідальності в порядку, встановленому законом", - визначено документом.

Нагадаємо, голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що позачергове засідання Верховної ради відбудеться у понеділок, 13 квітня. Він анонсував, що на ньому відбудеться розгляд цього законопроекту.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує ВР надати Національній гвардії право проводити особистий огляд, огляд речей українців.