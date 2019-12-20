ВР хоче внести зміни до Податкового кодексу щодо спрощення роботи ФОП

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Пропонується скасувати обов'язок ведення книги обліку доходів для ФОП 1 та 2 групи спрощенців

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №2524 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців", передає кореспондент РБК-Україна.

За законопроект проголосували 299 нардепів.

Документом пропонується покращити електронну взаємодію з податковим органом. Копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику, будуть також відображатися в електронному кабінеті.

Планується визначити, що контролюючий орган повинен вести листування з платниками податків, які подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет.

Законопроектом також передбачається:

скасувати вимогу подавати заяву на приєднання до договору про визнання електронних документів після реєстрації або оновлення ключів кваліфікованого електронного підпису;

запровадити автоматичну реєстрацію в електронному кабінеті отриманих документів від платника податків;

передбачити, що в електронному кабінеті повинні міститися дані щодо суми та дати узгодження грошового зобов'язання, визначеного контролюючим органом;

спростити механізм доведення платником податків відсутності його відповідальності у разі помилок через технічний збій у роботі електронного кабінету.

Підкреслимо, проектом пропонується скасувати вимогу обов’язкової реєстрації книги обліку доходів та книгу обліку доходів та витрат, а також скасувати обов'язок ведення книги обліку доходів для ФОП 1 та 2 групи спрощенців та 3 групи, які не є платниками ПДВ.

При цьому встановлюється, що такий платник податків за власним бажанням може вести книгу обліку доходів у паперовому або електронному вигляді. Відповідальність у вигляді штрафів за неведення або помилки у книзі доходів настає, тільки якщо такий платник повідомив про бажання вести книгу обліку доходів.

Крім того, з переліку функцій електронного кабінету платника податків виключаються функції, пов’язані зі здійсненням митної діяльності, що обумовлено розділенням податкової та митної служб України.

Нагадаємо, раніше у комітеті з питань фінансової, податкової та митної політики анонсували розробку відповідного законопроекту.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань антикорупційної політики рекомендував ВР прийняти за основу законопроект №2166, який повинен усунути податкову дискримінацію для ФОП.