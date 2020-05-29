ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський підписав закон про податки для ФОП

Новини » Політика     29.05.2020 - 20:44
Зеленський підписав закон про податки для ФОП
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Закон передбачає можливість не сплачувати єдиний соціальний внесок підприємцям

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який повинен усунути податкову дискримінацію для ФОП. Документ Верховна рада ухвалила 13 травня 2020.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Закон передбачає можливість не сплачувати єдиний соціальний внесок підприємцям, якщо вони не мають доходу в певному звітному періоді з 1 січня 2021 року.

Крім того, скасовується обов'язок ФОП, крім тих, хто обрав спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, та членів фермерського господарства платити мінімальний розмір єдиного соціального внеску за місяці, в яких не було отримано доходу.

Нагадаємо, у листопаді минулого року комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній раді прийняти за основу даний законопроект.

Крім того, в Україні продовжили дію податкових пільг на період карантину для підприємців.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Володимир ЗеленськийНалоговый кодекспредприниматели
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся