В Україні спростили роботу ФОП: що змінилося

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Обов'язкову реєстрацію книги обліку доходів скасували, але вести її у паперовому вигляді доведеться як і раніше

В Україні спростили роботу фізичних осіб-підприємців. Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2524 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Відповідно до закону, копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику податків, будуть відображатися в електронному кабінеті.

У документі прописана норма, що контролюючий орган повинен листуватися з платниками податків, які подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет.

Також закон скасував вимогу обов'язкової реєстрації книги обліку доходів.

Підкреслимо, в законі пропонували встановити, що платник податків за власним бажанням може вести книгу обліку доходів у паперовому або електронному вигляді. Однак при розгляді в другому читанні відповідну враховану правку поставили на підтвердження, її підтримали лише 206 нардепів. У зв'язку з чим з документа прибрали цю норму. Обов'язок ведення книги в паперовому вигляді залишився.

Варто зазначити, що у сесійній залі ряд важливих врахованих правок закону ставили на підтвердження, норми не набирали необхідних 226 голосів, а тому їх прибирали з закону.

Так, перший заступник глави фінансового комітету Ярослав Железняк зазначив, проект №2524 ухвалили без низки важливих норм, які "вирішили збити деякі колеги по комітету".

"На жаль, Ніна Южаніна залишила обов'язкову паперову книгу обліку... №2524 ухвалений у цілому. І це дозволить принаймні отримувати електронні копії рішень податкової та скасувати недолугий договір про визнання електронних документів при реєстрації в е-кабінеті", - прокоментував нардеп на своїй сторінці у Facebook.

Відповідаючи на питання РБК-Україна, парламентарій уточнив, що текст закону зазнав змін, і зараз його зводять.

Нагадаємо, даний закон за основу Рада підтримала в першому читанні в кінці грудня минулого року; тоді за нього проголосували 299 нардепів.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня президент Володимир Зеленський підписав закон, який повинен усунути податкову дискримінацію для ФОП, цей закон ВР схвалила 13 травня.