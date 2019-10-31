Рада розблокувала підписання судової реформи Зеленського

Верховна рада України розблокувала підписання законопроекту №1008 - судової реформи авторства президента Володимира Зеленського. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зокрема, нардепи не підтримали проекти постанов №№1008-П, 1008-П1, 1008-П2 "Про скасування рішення Верховної ради України від 16.10.2019 року про прийняття в цілому як закону проекту закону України "Про внесення змін до деяких законів України про діяльність органів суддівського управління". За проекти проголосували 71, 64 і 73 депутати ВР відповідно при 226 мінімально необхідних.

Тепер підписання закону розблоковане для спікера Ради Дмитра Разумкова і відповідно для президента.

Як писало РБК-Україна раніше, 16 жовтня народні депутати прийняли в другому читанні судову реформу президента Володимира Зеленського. За законопроект №1008 проголосували 236 парламентаріїв. Відзначимо, прийняття документа в сесійній залі зустріли криками "Ганьба".

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич висловила стурбованість у зв'язку з прийняттям українським парламентом в першому читанні судової реформи Зеленського. Варто відзначити, що Верховний суд просив відкласти прийняття закону президента України Зеленського про судову реформу.

Додамо, 12 вересня Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1008, який був внесений на розгляд парламенту президентом України Володимиром Зеленським. Законопроект підтримали 238 народних депутатів.