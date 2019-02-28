Рада ратифікувала конвенцію MLI з оподаткування

Документ був зареєстрований у Раді 27 лютого

Верховная рада Украины одобрила президентский законопроект №0216 о ратификации Многосторонней конвенции о выполнении мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения. За документ проголосовал 231 нардеп, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, ратификация нужна для выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для того, чтобы Многосторонняя конвенция вступила в силу.

Так, необходимость заключения и ратификации Многостороннего конвенции обусловлена ​​тем, что с 1 января 2017 года Украина присоединилась к Программе расширенного сотрудничества в рамках ОЭСР и обязалась имплементировать минимальный стандарт Плана действий для борьбы с размыванием базы и выводом прибыли из- под налогообложения (BEPS). Так, обязательными к исполнению Украиной являются четыре шага из пятнадцати предложенных.

"Ратификация Многосторонней конвенции позволит Украине выполнить шаги 6 и 14 минимального стандарта Плана действий BEPS, которые являются обязательными к исполнению для Украины, а также одновременно внести необходимые изменения во все действующие международные договора Украины об избежании двойного налогообложения", - говорится в пояснительной записке к закону.

Напомним, вчера президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект №0216 о ратификации Многосторонней конвенции.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле 2018 года в Великобритании на тот момент исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова подписала многостороннюю конвенцию MLI (Multilateral Instrument).

Подчеркнем, в Минфине объяснили, что из-за пробелов и несогласованности в национальном и международном налоговом законодательстве компании уменьшают или избегают обязательств по уплате налога на прибыль, из-за чего Украина теряет поступления в бюджет.