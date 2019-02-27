Порошенко вніс у Раду ратифікацію конвенції з оподаткування

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ був зареєстрований у Раді 27 лютого

Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну раду законопроект №0216 про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Ради.

Документ був внесений у парламент 27 лютого.

Останній етап проходження документу - направлено на розгляд комітету.

Проект закону підготовлений для виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для того, щоб Багатостороння конвенція набрала чинності.

Вказано, що необхідність укладення та ратифікації Багатосторонньої конвенції обумовлена тим, що з 1 січня 2017 року Україна приєдналась до Програми розширеного співробітництва в рамках ОЕСР та взяла на себе зобов’язання імплементувати мінімальний стандарт Плану дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування та виведенням прибутку з-під оподаткування (BEPS). Так, обов’язковими до виконання Україною є чотири кроки із п’ятнадцяти запропонованих.

"Ратифікація Багатосторонньої конвенції дозволить Україні виконати кроки 6 та 14 мінімального стандарту Плану дій BEPS, які є обов’язковими до виконання для України, а також одночасно внести необхідні зміни до всіх діючих міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування", - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, у Великобританії 23 липня на той момент виконуюча обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова підписала багатосторонню конвенцію MLI (Multilateral Instrument).

Відзначимо, в Мінфіні пояснили, що через прогалини та неузгодженості в національному і міжнародному податковому законодавстві компанії зменшують або уникають зобов'язань по сплаті податку на прибуток, через що Україна втрачає надходження до бюджету.

Для уникнення цього 1 січня 2017 року Україна приєдналася до програми розширеного співробітництва в рамках ініціативи Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Як писало РБК-Україна, Національний банк України привітав підписання Україною конвенції MLI - Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, що стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмивання бази і виведенню прибутку з-під оподаткування.