ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада ратифікувала угоду з Францією щодо підтримки посилення морської безпеки України

Новини » Політика     04.03.2020 - 22:02
Рада ратифікувала угоду з Францією щодо підтримки посилення морської безпеки України
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За документ проголосував 261 нардеп

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроєкт №0025 "Про ратифікацію рамкового договору між урядом України та урядом Франції щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримав 261 народний депутат.

Зокрема, необхідність прийняття закону обумовлена потребою здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності рамковим договором.

Статтею 13 цього договору визначено, що він набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, переданого дипломатичними каналами, про завершення кожною стороною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Відповідна угода була укладена між країнами 19 листопада 2019 року у місті Париж.

Фінансово-економічне обґрунтування

Підкреслимо, реалізація закону потребуватиме фінансування з державного бюджету України.

Зокрема, згідно з фінансово-економічним обґрунтуванням, у 2020 році заплановано початок проєкту по створенню Системи охорони морських кордонів Державною прикордонною службою України. Документом планується будівництво та придбання 20 катерів орієнтовною вартістю 4 394,0 млн гривень. При цьому, частина катерів (25%) будуть побудовані на вітчизняних суднобудівних підприємствах.

Додамо також, з метою реалізації проєкту зі створення Системи охорони морських кордонів у 2020 році передбачено здійснення попередньої оплати у розмірі 15% від загальної вартості, або орієнтовно 660 млн гривень, які враховані у державному бюджеті на 2020 рік. При цьому у 2021 році для будівництва та придбання семи катерів додатково необхідно 1 307,2 млн гривень та у 2022 році - 1 493,96 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія надаватиме допомогу Україні у посиленні інфраструктури Військово-морських сил. Домовленостей було досягнуто під час зустрічі тодішнього міністра оборони Андрія Загороднюка з секретарем з питань оборони Британії Беном Уоллесом.

Рада підтримала зміни Зеленського в закон "Про національну безпеку" Рада схвалила допуск іноземних військових на навчання в Україну
Новини України ФранціяохранаВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся