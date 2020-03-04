Рада ратифікувала угоду з Францією щодо підтримки посилення морської безпеки України

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За документ проголосував 261 нардеп

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроєкт №0025 "Про ратифікацію рамкового договору між урядом України та урядом Франції щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримав 261 народний депутат.

Зокрема, необхідність прийняття закону обумовлена потребою здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності рамковим договором.

Статтею 13 цього договору визначено, що він набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, переданого дипломатичними каналами, про завершення кожною стороною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Відповідна угода була укладена між країнами 19 листопада 2019 року у місті Париж.

Фінансово-економічне обґрунтування

Підкреслимо, реалізація закону потребуватиме фінансування з державного бюджету України.

Зокрема, згідно з фінансово-економічним обґрунтуванням, у 2020 році заплановано початок проєкту по створенню Системи охорони морських кордонів Державною прикордонною службою України. Документом планується будівництво та придбання 20 катерів орієнтовною вартістю 4 394,0 млн гривень. При цьому, частина катерів (25%) будуть побудовані на вітчизняних суднобудівних підприємствах.

Додамо також, з метою реалізації проєкту зі створення Системи охорони морських кордонів у 2020 році передбачено здійснення попередньої оплати у розмірі 15% від загальної вартості, або орієнтовно 660 млн гривень, які враховані у державному бюджеті на 2020 рік. При цьому у 2021 році для будівництва та придбання семи катерів додатково необхідно 1 307,2 млн гривень та у 2022 році - 1 493,96 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія надаватиме допомогу Україні у посиленні інфраструктури Військово-морських сил. Домовленостей було досягнуто під час зустрічі тодішнього міністра оборони Андрія Загороднюка з секретарем з питань оборони Британії Беном Уоллесом.