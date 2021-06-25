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Рада розгляне закон Зеленського про олігархів на позачерговому засіданні у четвер

Автор: Юлія Струк

Верховна рада розгляне закон президента Володимира Зеленського про олігархів наступного пленарного тижня. Розгляд має відбутися у четвер, 1 липня, на позачерговому засіданні.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"У четвер буде розглядатися довгоочікуваний законопроект про олігархів... Вірогідно, що ці позачергові засідання (у вівторок і четвер, - ред.) будуть скликані президентом Володимиром Зеленським. Відповідно президент формує порядок денний", - підкреслила парламентар.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розгляне законопроект Зеленського про олігархів у середу, 30 червня.

Як писало РБК-Україна, парламентський комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендував доопрацювати законопроект про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.

Більше про плани президента по олігархам читайте в нашому матеріалі "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".

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Володимир ЗеленськийВерховна Радаолигархивнеочередное заседаниеЄвгенія Кравчук