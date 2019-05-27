Рада розгляне відставку Кабміну цього тижня

Верховна рада України розгляне на цьому пленарному тижні питання відставки Кабінету міністрів України через розпуск ВР і послідуючі позачергові вибори. Про це заявив глава парламенту Андрій Парубій у ході засідання погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, розгляд відставки може відбутися у четвер, 30 травня.

"Згідно закону, ми маємо розглянути питання про відставку Кабінету міністрів України. Згідно закону, Верховній раді надається 10 днів, і ми входимо в тих десять днів цього пленарного тижня. Тому даю доручення комітету правової політики розглянути в середу на комітеті, щоб ми в четвер могли розглянути це питання про відставку Кабінету міністрів і прем'єр-міністра України", - зазначив Парубій.

Нагадаємо, в Раді зареєстровано заяву прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана про відставку. Відзначимо, відразу після інавгурації Володимира Зеленського, під час якої новий президент попросив Кабмін піти у відставку, Гройсман заявив, що буде йти з посади прем'єра.

Як писало РБК-Україна раніше, 20 травня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Відставка повинна бути схвалена ВР. Так, відставка глави уряду має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.

Додамо також, партія "Народний фронт" і прем'єр-міністр Володимир Гройсман ведуть консультації про об'єднання. За словами одного зі співрозмовників РБК-Україна, в "Народному фронті" повинні залишитися Арсеній Яценюк, Андрій Парубій, Арсен Аваков та Олександр Турчинов.