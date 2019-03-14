Рада розглянула майже чверть правок до "мовного закону"

Нардепи розглянули 489 правок до "мовного закону" у другому читанні

Верховная рада Украины в четверг, 14 марта, рассмотрела почти четверть поправок в "языковой закон" - законопроекта №5670-д о функционировании украинского языка как государственного. Об этом объявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, всего в законе 2082 правки. В четверг нардепы прошли 489 поправок.

"Мы с вами остановились на 490-й поправке. Именно с нее мы начнем рассмотрение дальше наше по этому закону", - отметила Геращенко.

Подчеркнем, в ходе рассмотрения ряд учтенных и редакционно учтенных в законопроекте правок ставили на подтверждение. Их поддерживали менее 100 нардепов при 226 минимально необходимых, в виду этого данные нормы были изъяты из тела закона.

Среди таких поправок - норма, которой предлагалось определить, что языком заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения в органах государственной власти, органах власти Автономной Республики Крым и органах местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных учреждениях и организациях является госязык. Также изъяли норму о том, что рабочим языком в зарубежных дипломатических учреждениях Украины и других госпредставительствах за рубежом является украинский язык.

Кроме того, нардепы не поддержали норму, которая предусматривала, что языком труда в Украине является украинский язык. Предлагалось предусмотреть, что никто не может быть вынужден использовать во время пребывания на работе и выполнения обязанностей по трудовому договору другой язык, нежели украинский, кроме случаев:

обслуживания потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами;

создания текстов юридических, технических, информационно-рекламных и иных сообщений и документов, адресатами которых являются иностранные граждане и юридические лица и органы и должностные лица иностранных государств и международных организаций.

Кроме того, этой нормой предусматривалось, что в случае, если часть работников зарегистрированного в Украине предприятия, учреждения, организации не владеет украинским языком, обязанность обеспечения перевода при их рабочем общении с другими работниками возлагается на владельца.

Напомним, сегодня парламентарии продолжили рассмотрение правок ко второму чтению "языкового закона".

Как писало РБК-Украина, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что ВР может не успеть завершить рассмотрение всех поправок к "языковому закону" - законопроекту "О функционировании украинского языка как государственного" на следующей сессионной неделе. По его мнению, документ могут принять уже после выборов президента.

В среду, 13 марта, нардепы рассмотрели 13% правок к "языковому закону".