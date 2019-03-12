Рада розглянула майже 6% правок до "мовного закону"

У законопроект до другого читання подані 2082 правки

Верховная рада Украины во вторник, 12 марта, рассмотрела почти 6% правок к "языковому закону" - законопроекту №5670-д о функционировании украинского языка как государственного. Об этом объявил глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

К закону ко второму чтению поданы 2082 правки. Во вторник парламентарии рассмотрели 120 правок.

"Мы начинаем рассмотрение (в среду, - ред.) со 121-й правки", - сказал глава парламента, после чего закрыл заседание ВР.

Стоит отметить, что в ходе рассмотрения одну из включенных в законопроект правку №73 поставили на подтверждение. Ее поддержали лишь 73 депутата ВР, таким образом правку изъяли из тела закона.

"Статус украинского языка как единственного государственного языка предусматривает обязательность его использования на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также в других публичных сферах общественной жизни, которые определены настоящим законом", - предусматривалось нормой.

Также планировалось предусмотреть, что украинский язык как единственный государственный язык выполняет функции языка межэтнического общения, является гарантией защиты прав человека каждого украинского гражданина независимо от его этнического происхождения, фактором единства и национальной безопасности Украины.

Напомним, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призывает украинский парламент перенести принятие "языкового закона" на период после президентских выборов.

Как писало РБК-Украина ранее, нардепы 12 марта начали рассмотрение поправок к "языковому закону" - законопроекту №5670-д. В проект ко второму чтению представлены 2082 правки. При этом парламент формально перешел к рассмотрению "языкового закона" во втором чтении 28 февраля.

Добавим, в подготовленном ко второму чтению "языковом законе" предлагаются административные штрафы до почти 7 тысяч гривен. Так, штрафы будут касаться предпринимательской деятельности, осуществляемой в публичной сфере. В частности, штрафы составят от 5100 до 6800 гривен.