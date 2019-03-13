Рада розглянула понад 10% правок до "мовного закону"

Вчора парламент розглянув майже 6% правок до "мовного закону"

Верховная рада Украины в среду, 13 марта, рассмотрела 13% правок к "языковому закону" - законопроекту №5670-д о функционировании украинского языка как государственного. Об этом объявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, всего в законе 2082 правки. В среду депутаты ВР рассмотрели 271 правку.

"Мы с вами сегодня рассмотрели ряд поправок к законопроекту и остановились с вами на 272 поправке", - отметила Геращенко.

Стоит отметить, в ходе рассмотрения ряд учтенных и редакционно учтенных в законопроекте правок ставили на подтверждение. Их поддерживали менее 100 нардепов при 226 минимально необходимых, таким образом эти нормы были изъяты из тела закона.

Среди таких правок была норма о том, что государство обеспечивает каждому гражданину Украины возможности для овладения госязыком на уровне требований стандартов образования через систему дошкольного, общего школьного и высшего образования, а также через поддержку неформального и информального образования, направленного на изучение и улучшение уровня владения гражданами госязыком.

Также нардепы не поддержали норму, согласно которой предлагалось исключить депутатов Верховной рады из перечня лиц, от которых требуется свободное владение украинским языком. При этом глава профильного комитета Николай Княжицкий объяснял, что Конституция Украины не предусматривает такое требование к нардепам, и если включить такое требование в "языковой закон", впоследствии Конституционный суд Украины может признать документ несоответствующим Основному закону.

Напомним, парламент в среду, 13 марта, продолжил рассмотрение правок к "языковому закону".

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада во вторник рассмотрела почти 6% правок к "языковому закону".

Отметим, что во вторник комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала Раду перенести принятие "языкового закона" на период после президентских выборов.

Так, нардепы 12 марта начали рассмотрение поправок к "языковому закону" - законопроекту №5670-д. В проект ко второму чтению представлены 2082 правки. При этом парламент формально перешел к рассмотрению "языкового закона" во втором чтении 28 февраля.