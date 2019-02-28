Рада розглядає звіт ТСК по справі Гандзюк

ТСК проситиме Раду про продовження терміну роботи комісії

В Верховной раде Украины сегодня, 28 февраля, представляют промежуточный отчет Временной следственной комиссии по расследованию нападений на общественных активистов, в частности, по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк, передает корреспондент РБК-Украина.

Отчет представил председатель ВСК, народный депутат Борислав Береза.

Подчеркнем, после отчета главы ВСК и вопросов к нему от нардепов перед депутатами с трибуны выступил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Напомним, ранее анонсировалось, что отчет ВСК должен состояться в парламенте 26 февраля.

Береза подчеркивал, что постановление о продлении срока работы ВСК уже зарегистрировано в Верховной раде.

"Истек срок, отведенный на работу нашей ВСК. Именно поэтому я прошу, чтобы Временная следственная комиссия по расследованию сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов могла зачитать промежуточный отчет в Верховной раде", - подчеркивал глава комиссии.

Как писало РБК-Украина ранее, Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследование по делу об убийстве Екатерины Гандзюк до 3 июля 2019 года.

Добавим, в Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подозреваемого в организации убийства Гандзюк Владислава Мангера.